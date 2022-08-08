Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Почему в России подорожала долгосрочная аренда

Новости

Почему в России подорожала долгосрочная аренда

В России увеличилась стоимость сдачи жилья в аренду на длительный срок. С чем это связано?
прочитано 109 раз

Сообщается, что всего лишь за месяц в России выросла стоимость на долгосрочную аренду. Теперь в крупных городах за однушку просят около двадцати тысяч в месяц. По словам экспертов, это примерно на три с половиной процента выше, чем в начале лета.

ПО ТЕМЕ

ООО "МСК": быстрый и эффективный вывоз строительного мусора в Москве

На три процента подорожала аренда двушки. Так, в городах с населением свыше миллиона человек ее месячная стоимость может достигать тридцать одну тысячу рублей. Больше всего аренда подорожала в Перми, составив при этом восемь процентов. На втором месте Ростов-на-Дону, в этом городе прирост стоимости составил семь процентов.

Почему же стоимость долгосрочной аренды растет? Сообщается, что это связано с тем, что приближается осенний сезон. По мнению экспертов, ожидается рост цен на жилье, однако происходить это будет не сразу, а постепенно. При этом коснется это не всех. Так, многие владельцы боятся завышать ценник, поскольку, судя по статистике, количество арендодателей в прошлом месяце увеличилось на двенадцать процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице вырос процент успешных сделок по сдаче жилой площади в аренду. Это связано с тем, что арендодатели стали значительно реже отказывать желающим снять квартиру на длительный срок.

Фото: Антон Гынгазов/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 8 августа 2022, 13:22 Источник: "Коммерсантъ" • Требует проверки

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

В России участились случаи обмана при бронировании жилья В России участились случаи обмана при бронировании жилья

Эксперт предупреждает

Как получить кредитные каникулы в банке? Как получить кредитные каникулы в банке?

Актуальная информация

Пропали документы на квартиру: что делать? Пропали документы на квартиру: что делать?

Собственник может стать жертвой мошенников

Как пенсионерам оформить льготы на ЖКХ Как пенсионерам оформить льготы на ЖКХ

Размер льгот зависит от региона

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+