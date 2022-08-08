Почему в России подорожала долгосрочная аренда

В России увеличилась стоимость сдачи жилья в аренду на длительный срок. С чем это связано?

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Сообщается, что всего лишь за месяц в России выросла стоимость на долгосрочную аренду. Теперь в крупных городах за однушку просят около двадцати тысяч в месяц. По словам экспертов, это примерно на три с половиной процента выше, чем в начале лета.

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На три процента подорожала аренда двушки. Так, в городах с населением свыше миллиона человек ее месячная стоимость может достигать тридцать одну тысячу рублей. Больше всего аренда подорожала в Перми, составив при этом восемь процентов. На втором месте Ростов-на-Дону, в этом городе прирост стоимости составил семь процентов.

Почему же стоимость долгосрочной аренды растет? Сообщается, что это связано с тем, что приближается осенний сезон. По мнению экспертов, ожидается рост цен на жилье, однако происходить это будет не сразу, а постепенно. При этом коснется это не всех. Так, многие владельцы боятся завышать ценник, поскольку, судя по статистике, количество арендодателей в прошлом месяце увеличилось на двенадцать процентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице вырос процент успешных сделок по сдаче жилой площади в аренду. Это связано с тем, что арендодатели стали значительно реже отказывать желающим снять квартиру на длительный срок.