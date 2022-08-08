Пропали документы на квартиру: что делать?

Какие действия необходимо предпринять, если потеряны документы на квартиру, рассказал президент Национальной ассоциации комплаенс Владимир Балакин.

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Собственник, потерявший документы на квартиру, серьезно рискует потерять жилплощадь, поскольку есть вероятность того, что они были украдены и попали в руки мошенников. Аферисты могут незаконно составить доверенность и с ее помощью продать недвижимость, предупредил Владимир Балакин.

Если собственник подозревает, что документы попали в чужие руки, ему необходимо срочно обратиться в полицию и там написать заявление. Кроме того, по словам эксперта, нужно посетить МФЦ для того, чтобы все действия с квартирой после пропажи бумаг были запрещены. Также следует, разумеется, восстановить исчезнувшие документы.

Президент Национальной ассоциации комплаенс отметил: если человек вступил в право собственности до 31 января 1998 года, копии документов на квартиру ему предоставят те конторы, которые тогда оформляли бумаги – например, в Бюро технической инвентаризации (БТИ) или нотариус.

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