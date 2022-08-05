Мебель своими руками: как обставить дом с пользой и экономией

Безусловные плюсы мебели ручной работы: низкая цена, контроль качества, нужные размеры и функционал.

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В сложившихся политических реалиях из России уходят западные компании, в том числе, крупные продавцы мебели, бытовых приспособлений и аксессуаров для дома. С изменением логистических цыпочек дорожает и сырье для производителей, что в итоге негативно сказывается на кошельках покупателей. Однако недорого обставить квартиру все еще возможно.

Очень полезным решением для желающих сэкономить будет изготовление мебели собственными руками. К слову, так намного удобнее создать дизайн жилища по всем своим стандартам. При желании можно сделать стулья, столы, шкафы, комоды и тумбочки не хуже, чем в популярном магазине IKEA.

Однако у ручной работы есть безусловный плюс – дело не только в экономии. Вы можете создать мебель ровно таких размеров, а при должном уровне мастерства – форм, которые идеально впишутся в уютную квартиру.

Важно отметить, что в масмаркетах зачастую продается недорогая, но и не самая качественная продукция, а переплачивать мастерским может далеко не каждый, поэтому, мастеря мебель своими руками, вы всегда можете контролировать качество изделий.

Более того, обставляя дом мебелью собственного производства, вы всегда можете предусмотреть весь необходимый функционал. А найти идеи можно в профильных пабликах в социальных сетях, на "Яндекс.Дзен" или в YouTube. Умельцы всегда подробно и со схемами расскажут, как изготовить самые лучшие предеметы интерьера.

Если же ручной труд не для вас, то подобрать подходящие варианты можно и на маркетплейсах. Как сообщает телеканал "360", товары IKEA уже продаются на "Яндекс.Маркете". Меж тем, названия изделий отличаются от оригинальных, уточняет телеканал "Царьград".