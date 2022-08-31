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Какие квартиры в Москве трудно продать

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Какие квартиры в Москве трудно продать

В Москве много вторичных квартир, которые никто не хочет покупать по ряду причин.
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С начала 2022 года рынок вторичной недвижимости в Москве захлестнула ценовая лихорадка. В последнее время на квартиры снизились цены, а также спрос. При этом количество объявлений о продаже квартир только растет. Эксперты по недвижимости уверяют – сейчас покупатель находится в вольготном положении и может выбирать то, что ему действительно понравится. Были бы деньги.

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Риелторы рассказали, какие квартиры в Москве тяжелее всего продать. На это влияет ряд факторов. Однако ситуация не критична, если собственник в силах кое-что изменить.

Основной аспект неликвидности для таких проблемных квартир – это переоценка стоимости жилья. Многие собственники в надежде повышения цен хотят выручить большую сумму с продажи квартиры, но только зря теряют время. Стоимость квартир снижается уже три месяца подряд, отмечают эксперты. В августе собственникам переоцененных квартир приходилось уступать покупателю 15–20% от изначальной суммы.

Также плохо продаются квартиры в старых домах, с неудобными планировками. Плохо идут с молотка и многокомнатные квартиры. Непопулярны у покупателей и квартиры в дореволюционных домах.

Немаловажную роль играют при продаже этаж и наличие козырька подъезда вблизи квартиры. Квартиры на первом и последнем этажах будут продаваться труднее.

Квартиры. Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 31 августа 2022, 13:45 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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