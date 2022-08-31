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Почему москвичи массово бегут из квартир на 26-х этажах
Эксперты выяснили, что наибольшей популярностью у москвичей пользуются квартиры на 6-9 этажах. Таковы данные исследования сервиса недвижимости ЦИАН по итогам периода с 2017 по 2022 годы.
22 процента всех объявлений, которые просматривали, приходится как раз на квартиры, которые находятся на шестом или девятом этажах.
Также не менее популярны квартиры на 10-17 этажах. Их просматривали 18 процентов клиентов. 16 процентов в поиске пришлось на квартиры на пятом или четвертом этажах.
Жилье на втором этаже искали лишь 12 процентов граждан. 10 процентов спроса пришлось на квартиры на третьих этажах. На верхних этажах многоэтажек жить не комфортно, как следует из исследования. квартирами выше 26 этажа люди меньше всего интересуются. Такая верхотура сейчас редко кого привлекает, а продают такие квартиры довольно часто, то есть москвичи оттуда фактически бегут.
Ранее сообщалось, что в Москве чаще всего люди покупают вторичку в панельных и блочных домах. Это так называемые брежневки 1960-1980-х годов постройки. Как правило, такие дома не выше 25 этажей. За пять лет треть покупателей приобрели квартиры именно в таких домах.
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