Как снять дешево квартиру в Москве

Рынок недвижимости в Москве колеблется по ряду внешних и внутренних экономических причин.

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После начала спецоперации на Украине рынок недвижимости начал колебаться. На это влияет ключевая ставка, доходы россиян и многие другие факторы. Однако Москва по прежнему остается самым привлекательным городом для покупки и аренды жилья.

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Специалисты по недвижимости рассказали, за сколько сейчас можно снять однушку в столице в разных районах города. В августе 2022 года в Москве можно было снять квартиру минимум за 25 тысяч рублей. Это однокомнатная квартира в районе Гольяново площадью в 35 квадратных метров на втором этаже.

Также в списке самых дешевых вариантов для аренды квартиры в Москве квартира в девятиэтажном доме на проспекте Буденного в десяти минутах от станции МЦК "Соколиная Гора". Ее можно снять за 26 тысяч рублей.

На третьем месте по цене квартира в пятиэтажном доме на улице Утренняя вблизи со станцией метро "Перово". Ее сдают за 27 тысяч рублей в месяц.

Эксперты по недвижимости отмечают, что самыми привлекательными районами Москвы для доступной аренды являются Пресненский, Басманный, Таганский и Филевский Парк. Эти районы находятся относительно близко к центру, и квартиры там стоят более-менее приемлемо. Также в этих районах имеются крупные бизнес-центры.