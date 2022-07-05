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"Две трети россиян не понимают": За что люди платят деньги по услугам ЖКХ

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"Две трети россиян не понимают": За что люди платят деньги по услугам ЖКХ

По данным опроса, россияне зачастую не понимают, за что платят государству деньги.
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Специалисты отметили низкую финансовую грамотность россиян в коммунальной сфере. К такому выводу пришли после проведенного социологического опроса.

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Согласно результатам, только треть россиян (33 процента) разбирается в счетах за услуги ЖКХ. Такой вывод сделали специалисты по итогам исследований разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций.

Треть опрошенных с уверенностью сказали, что знают значение каждой строки в платежке за коммунальные услуги, способны снять показания счетчиков и могут проверить данные. 27% опрошенных не вникают в этот вопрос и пользуются услугами автоплатежа.

16% опрошенных россиян не понимают, откуда в платежке за услуги ЖКХ набегает такая сумма. 13% респондентов и вовсе заявили, что поручают оплату за услуги ЖКХ третьим лицам. При этом прокомментировать некоторые строки в платежках ЖКХ смогли лишь 11%.

Четверть россиян не вникают и уверены, что не могут повлиять на распределение оплаты за услуги ЖКХ. Некоторые россияне помимо основных услуг ЖКХ оплачивают еще дополнительные сервисы для удобства проживания.

По мнению аналитиков, низкий уровень ЖКХ-грамотности и финансовой дисциплины среди людей увеличивает общий долг по услугам. За 2021 год в России накопили долгов по услугам ЖКХ на 1,5 триллиона рублей.

Деньги. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 июля 2022, 11:57 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

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