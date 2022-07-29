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Инвесторы построят в Москве еще четыре детских сада

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Инвесторы построят в Москве еще четыре детских сада

В рамках масштабных инвестпроектов в Москве построят еще четыре детских сада на 925 воспитанников. Они будут расположены в районах Молжаниновский, Пресненский, Тимирязевский и Ховрино.
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Масштабные инвестпроекты – особая форма сотрудничества Москвы и бизнеса. В городе создаются объекты социальной инфраструктуры, производственные комплексы, инновационные центры, появляются новые рабочие места.

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С начала текущего года для строительства детсадов столица выделила четыре земельных участка площадью 2,8 гектара. Об этом сообщил глава Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В Молжаниновском районе (Северный административный округ) построят детский сад площадью более 11 тысяч квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 воспитанников.

В центральном Пресненском районе в Стрельбищенском переулке появится детский сад на 225 мест. Площадь здания – 4,6 тысячи квадратных метров.

Также дошкольные учреждения построят в районах Ховрино и Тимирязевский на севере столицы. Они рассчитаны на 200 и 150 мест соответственно. Площадь новых детских садов – около трех тысяч квадратных метров.

В Москве за последние 10 лет построили 136 школ и 332 детских сада. Из них 189 возвели за счет инвесторов.

Фото: М. Мишин, Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Автор: 29 июля 2022, 13:33 Источник: Mos.ru ✓ Надежный источник

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