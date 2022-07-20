Даже туалет с окнами: довольная Муцениеце похвасталась новым домом

Агата Муцениеце обустраивает новое семейное гнездышко.

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Впервые бывшая жена Павла Прилучного похвасталась покупкой загородной недвижимости около двух месяцев назад. Агата Муцениеце приобрела двухэтажный дом, в котором собирается жить вместе со своими детьми. Сейчас в доме еще идут отделочные работы. Актриса время от времени проверяет ход работ и недавно во время своего визита даже провела небольшую экскурсию по особняку в соцсетях.

Одной из первых довольная Муцениеце показала свою комнату с панорамными окнами, из которой открывается живописный вид. У брюнетки будет собственный санузел. Сын артистки со смехом заметил, что даже туалет у мамы с окнами.

"То, что надо," – отреагировала на это звезда.

В просторной гостиной на первом этаже актриса уже установила огромный мягкий диван, который сможет легко вместить всех домочадцев и их друзей. В своем микроблоге Агата призналась, что уже представляет, как будет дурачиться с детьми на этом диване или падать на него без сил после тяжелой смены. Актриса с нетерпением ждет новоселья, а от уюта, создаваемого специально для нее, у женщины уже тепло на душе.

Стоит отметить, что некоторым фолловерам дом Агаты Муцениеце снаружи показался несколько мрачным. Впрочем, над обустройством территории еще наверняка поработает ландшафтный дизайнер и тогда все заиграет более яркими красками.