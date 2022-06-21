Выкатившая потасканные груди разведенка Муцениеце получила под дых: Это не красиво

Пока Павел Прилучный коротает время в теплых краях с детьми и Зепюр Брутян, с которой ему уже который месяц приписывают роман, его бывшая жена внезапно стала радовать фанатов весьма пикантными снимками. На днях разведенка Агата Муцениеце выставила напоказ свои набухшие соски, а накануне показала себя полуголую.
Актриса устроила фотосессию в нижнем белье, причем на каждом снимке принимала эротические позы. "Говорят, что именно такие фотки больше всего набирают лайков". – подписала кадры звезда "Закрытой школы". Правда, далеко не все поклонники оценили откровенность матери двоих детей, которая вывалила потасканные груди, которыми в свое время кормила маленьких наследников. В итоге актриса буквально получила под дых от хейтеров.
Некоторые пользователи признались, что не нашли в пошлых фотографиях ничего восхитительного "Нет, это не красиво. Интересно: успешная и самодостаточная мамочка, актриса будет выкладывать такие фотосеты?" – написали в комментариях поклонники. Ну, а другая часть фанатов встала на сторону кумира и констатировала: те, кто пишет нелестные слова в адрес бывшей жены Павла Прилучного, просто завидуют.
Нашлись и те, кто посоветовал актрисе не увлекаться подобными фотосессиями: мол, в каждой женщине должна быть тайна, а такими снимками она лишь показывают миру то интересное, что должно быть скрыто. Но, судя по слишком частым видам груди Агаты Муцениеце, ее уже не остановить.