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Подмосковье не строится

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Подмосковье не строится

Продажи открываются только в новых корпусах в составе ЖК.
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В Подмосковье фиксируется значительное снижение девелоперской активности. За последние три месяца на рынок не вышло ни одного нового проекта. Продажи начинались лишь в новых корпусах в составе существующих жилых комплексов.

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С февраля стартовала реализация 23 корпусов, половина из которых пришлась на проекты группы «Самолет». Еще по несколько корпусов вывели застройщики «Гранель», «ПИК», «Инград» и «Главстрой». В целом на эти пять строительных компаний приходится половина от текущего первичного предложения в Подмосковье, или 15,2 тыс. квартир и апартаментов.

Больше всего нового предложения появилось в Красногорске, а вот такие традиционные лидеры как Домодедово, Химки и Мытищи, пополнения не получили.

Для сравнения, с февраля по май прошлого года на рынок 70 корпусов, в том числе в составе девяти новых ЖК.

Автор: 21 мая 2022, 08:07 Источник: Urbanus ✓ Надежный источник

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