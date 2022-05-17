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Деньги на бочку: ЖКУ подорожают с 1 июля

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Деньги на бочку: ЖКУ подорожают с 1 июля

С июля в России изменится плата за жилищно-коммунальные услуги – в сторону увеличения.
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Как рассказал замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, уже грядущим летом "коммуналка" будет обходиться россиянам, как минимум, на 4% дороже. Телеканал "360" отмечает, что тарифы на этот год уже утверждены правительством Российской Федерации соответствующим приказом, который датируется 30 октября 2021 года.

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VSE42.ru пишут, что рост цен ожидает жителей страны уже с 1 июля. При этом в разговоре с журналистами Ересько пояснил, что размер вносимой россиянами платы за жилищно-коммунальные услуги не будет превышать установленные предельные индексы. Стоит отметить, что повышение тарифов – явление ежегодное. Как передает "Царьград", цены на коммунальные услуги изменяются один раз в год – как раз в первый день июля.

Процесс изменения стоимости выглядит следующим образом: индексы изменения оплаты использования воды, электричества и других услуг ЖКХ рассматриваются в каждом отдельном регионе страны. После пересмотра цифр власти выпускают соответствующее распоряжение, в котором указываются утвержденные новые показатели. Также на основании этих данных должны быть определены наибольшие индексы для муниципальных образований.

Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2022, 11:39 Источник: Телеканал "360" ✓ Надежный источник

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