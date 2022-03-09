Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Россиян предупредили о самых опасных дверных замках: Орудуют взломщики

Новости

Россиян предупредили о самых опасных дверных замках: Орудуют взломщики

Эксперты рассказали, какие замки чаще всего взламывают преступники.
прочитано 227 раз

Жертвами квартирных краж становятся многие россияне. Причем, считают эксперты, чаще всего всему виной неустойчивые к взлому замки, которые люди сами устанавливают в двери своего жилища.

ПО ТЕМЕ

Собственников квартир предупредили о нюансах аренды: Вплоть до уголовной ответственности

Квартира с отделкой от застройщика: плюсы и минусы

Наиболее часто россияне выбирают цилиндрические замки из-за низкой цены и возможности в случае потери ключа заменить личинку. Этот тип является любимым и у грабителей, потому что у настоящего профессионала в сфере взломов вскрытие займет не больше 10 минут.

Гораздо прочнее сувальдные замки, имеющие несколько пластин, которые в момент поворота ключа меняют свое положение. Конечно, они стоят дороже – в районе 5-12 тысяч рублей, зато на их взлом уйдет втрое больше времени.

Лидерами по устойчивости считаются электронные замки. По словам экспертов, они обладают сложной конструкцией запорного механизма, кроме того, при желании владелец может установить секретный код, открывать дверь с применением магнитной карты или отпечатка пальца. Стоимость таких замков начинается от 20 тысяч рублей, зато вы будете уверены, что вашей квартире не грозит проникновение грабителя.

Фото: Martin Moxter / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
Автор: 9 марта 2022, 11:48 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+