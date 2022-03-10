Бочкарев: Основные материалы на стройках Москвы – отечественные

Глава московского стройкомплекса Андрей Бочкарев заявил о сохранении высокого интереса к строительству недвижимости в столице. Он уточнил, что с начала текущего года в городе выдали 82 разрешения на возведение 2,4 миллиона квадратных метров недвижимости.



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"Интерес инвесторов направлен на объекты коммерческой недвижимости, строительство жилья, технопарков и инфраструктур", – приводит слова Бочкарева пресс-служба стройкомплекса.

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Он подчеркнул, что основные материалы на стройках Москвы – отечественного производства. Кроме того, в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории по выпуску стройматериалов.

"Также в рамках программы реновации мы руководствуемся принципом "умного сноса": после демонтажа зданий материалы перерабатываются и используются для строительства других объектов", – рассказал Бочкарев.

В свою очередь столичные девелоперы выразили надежду на стабилизацию рынка. Помимо прочего, они заинтересованы в развитии территорий бывших промышленных зон, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Ранее Бочкарев заявил, что столица обеспечена всем необходимым для строительства метро и дорог. Стройкомплекс города на 95% обеспечен отечественными материалами. Москва сохранит темпы возведения метро, дорог и жилья, заверил он.