В Госдуме назвали способ вернуть переплату за коммуналку

Если ваши коммунальные платежи необоснованно завышены, вы можете подать жалобу.

прочитано 100 раз

Порой бывает такое, что платежи по ЖКХ оказываются чересчур завышенными. Если коммунальщики вас обсчитали, вы имеете право вернуть часть денег и подать жалобу. Об этом сообщается на сайте информационного агентства URA.RU со ссылкой на Государственную думу.

ПО ТЕМЕ Как легко сэкономить на ЖКХ

Если вам без оснований увеличили коммунальный платеж, необходимо связаться с управляющей компанией, отправив заявление. В том случае, если ошибка была найдена и исправлена поставщиком услуг, оштрафовать его не получится. Также сообщается, что не нужно обращаться в высшие инстанции, чтобы взыскать штраф. А сама выплата будет составлять пятьдесят процентов от той суммы, на которую вас обсчитали.

Также в Государственной думе сообщали, что часто собственники необоснованно платят больше за отопление из-за того, что сотрудники коммунальных служб не следят за соблюдением температурного режима.

Существует также ряд способов, которые помогут вам сократить траты по ЖКХ. Например, можно меньше расходовать воду, принимая душ и выключая кран во время чистки зубов. Чтобы сэкономить электричество, стоит выключать технику из розеток при выходе из дома.