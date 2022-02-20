Как легко сэкономить на ЖКХ

Делимся способами, благодаря которым получится сэкономить на коммуналке.

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Увидев платежки за ЖКХ, многие покрываются холодным потом, ведь порой цены за коммунальные услуги кусаются. Так, по данным опросов, около девяноста процентов российских граждан остаются недовольны цифрами, которые видят на ежемесячных квитанциях. Эта информация была опубликована на сайте Счетной палаты в 2017 году. Сегодня мы поделимся с вами способами сэкономить.

Больше всего мы переплачиваем за воду, поэтому ее экономия – первый путь к успеху. Чтобы кошелек пустел меньше, запомните несколько простых правил. Во-первых, не лейте воду во время чистки зубов. Во-вторых, возьмите в привычку принимать душ, а не ванну. В-третьих, установите аэраторы. Это такие приспособления, которые крепятся на кран, благодаря чему вода разбрызгивается и уменьшается ее расход. Так, по словам производителей, они позволяют в два раза сократить потребление воды.

Также важно экономить электричество, чтобы платить меньше за коммуналку. Во-первых, для этого начните выключать технику из розеток при выходе из дома. Так, пассивно потребляют электричество не только зарядки и разнообразные роутеры, но и телевизоры, чайники и другие устройства. Во-вторых, смените в доме лампочки, поменяв их на энергосберегающие. В-третьих, чистота – это тоже залог меньшего потребления электричества, поэтому начните очищать свою технику. Так, чем меньше в приборах пыли, тем меньше они тратят энергии. Это также касается холодильников. В-четвертых, перестаньте наливать слишком много воды в электрический чайник. Несмотря на то, что этот прибор достаточно небольшой, энергии на кипячение воды он тратит много.

Когда наступают холода, цены на ЖКХ начинают расти. Это происходит из-за необходимости отопления. Чтобы сэкономить на этом, следуйте следующим советам. Во-первых, начните регулировать жар радиаторов при выходе из дома. Однако этот способ подойдет тем, кто не боится возвращаться в прохладное жилище. Во-вторых, займитесь утеплением жилплощади. Без этого батареи могут не справляться, тогда нередко приходится пользоваться дополнительными источниками обогрева, что неминуемо приводит к дополнительным тратам по коммуналке.