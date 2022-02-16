Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

Новости

Цены на московские квартиры достигли потолка: Покупатели бегут в область

Резкий рост цен на столичную недвижимость спровоцировал смещение потребительского спроса в сторону дальнего Подмосковья.
прочитано 170 раз

Эксперты обратили внимание на серьезную разницу по итогам января в средней стоимости экспозиции и продаже новостроек. Он составил 20%. Это объясняется тем, что покупатели ищут дешевые квартиры, которые моментально раскупают.

ПО ТЕМЕ

Как изменятся цены на жилье в 2022 году – прогноз эксперта Сбербанка

На сколько подорожают новостройки в 2022 году

Что нужно знать при покупке банкротной квартиры: совет юриста

Риэлторы подсчитали, что в первый месяц зимы 54% приобретенных квартир стоили дешевле 300 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Месяцем ранее же было заключено 48% подобных сделок. В поисках доступного жилья жители Москвы все больше обращают внимание на жилье уже не в ближайшем Подмосковье.

Среди таких городов Коломна и Сергиев Посад, где сильно вырос спрос на новостройки. По мнению экспертов, такая тенденция вызвала дисбаланс. Риэлторы отмечают, что, вероятно, цены на новостройки в столице достигли максимума.

Снижение покупательской активности объясняется нестабильной экономической и политической ситуацией. Многие боятся новых санкций в отношении нашей страны и обрушение курса рубля, поэтому спешат приобрести недвижимость.

Эксперты отметили, что для покупателей в сложившейся ситуации более выгодно не переезжать в дальнее Подмосковье, а внимательно следить за скидками. Так, в кризис скидки застройщиков могут быть приурочены к праздникам — например, 8 марта или 1 мая. Ранее стало известно, какая цена на квартиру должна насторожить.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 февраля 2022, 09:58 Источник: "Коммерсант" ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+