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Как изменятся цены на жилье в 2022 году – прогноз эксперта Сбербанка
Несколько месяцев назад купить квартиру или дом в России для многих стало проблематично. Стоимость квадратных метров в период пандемии сильно увеличилась, а покупательская способность массово не возросла. Зато цены на недвижимость в 2022 году, вероятнее всего, стабилизируются. Об этом заявил член руководства Сбербанка Анатолий Попов.
По мнению эксперта, в ряде других государств население более обеспечено жильем, нежели в России. Это обстоятельство способствует развитию отрасли недвижимости. Как уточнил аналитик, у россиян спрос на покупку квадратных метров не упал — продажи у застройщиков идут полным ходом.
Анатолий Попов полагает, что цены на недвижимость в 2022 году не покажут резкого скачка вверх. Согласно его позиции, в этом временном промежутке начнется выравнивание стоимости жилья. Так что купить квартиру или купить дом наверняка получится более спокойно, чем в 2021-м, когда в крупных городах расценки выросли на несколько десятков процентов.
Ранее "Дни.ру" писали, какая стоимость квартиры должна настораживать. Вне зависимости от роста цен на недвижимость в 2022 году, нужно опасаться покупки жилья за бесценок. Слишком дешево — еще не значит хорошо. Есть подводные камни, сделка может обернуться большими проблемами.
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