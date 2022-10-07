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Квартиры чаще всего покупают по четвергам

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Квартиры чаще всего покупают по четвергам

Средний возраст покупателей – 45 лет.
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Четверг – самый популярный день для покупки квартиры в новостройке класса «бизнес». Именно в этот день заключается больше всего ДДУ, сообщает застройщик «Страна Девелопмент».

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Популярность четверга объясняется тем, что потенциальные покупатели предпочитают заниматься поиском жилья в выходные. Они изучают проекты, посещают офисы продаж. А затем им требуется несколько дней для анализа информации, выбора конкретного проекта, а затем – и определенной квартиры. Чаще всего на весь процесс уходит 4–5 дней.

Средний возраст покупателей составляет 45 лет. Большую часть договоров подписывают женщины. Что касается семейного статуса, то здесь количество семейных и холостых клиентов примерно одинаковое. Каждую пятую сделку совершают жители Москвы. Остальные квартиры покупают жители других регионов.

Доля ипотечных сделок составляет 60%, сделок с оформлением рассрочки – 40%.

Самая популярная площадь квартир – 60-66 кв. м. Также востребована отделка от застройщика.

Автор: 7 октября 2022, 02:03 Источник: Страна Девелопмент ✓ Надежный источник

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