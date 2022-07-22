Самые популярные новостройки бизнес-класса

Половина сделок пришлась на 15 жилых комплексов.



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Предложение столичных новостроек бизнес-класса с начала года выросло на 9%, до 12,8 тыс. квартир в 93 жилых комплексах. Средняя цена «квадрата» увеличилась на 9%, до 429,9 тыс. рублей.



С января в Москве было куплено около 8 тыс. квартир и апартаментов – почти на треть меньше, чем годом ранее. Более половины сделок пришлось всего на 15 жилых комплексов. Новостройки, попавшие в топ-3, реализуются одним застройщиком – группой "Донстрой".

Самой продаваемой новостройкой класса «бизнес» стал комплекс "Остров" в Крылатском. В этом проекте была заключена каждая десятая сделка в первом полугодии. Средняя стоимость кв. м составляет 529 тыс. рублей.

Почти 6% от всех сделок пришлось на масштабный квартал "Событие" в Раменках. Средняя цена кв. м в новостройке – 456 тыс. рублей. Еще 5% покупок было совершено в ЖК "Символ" в Лефортово. Средняя цена "квадрата" в комплексе составляет 371 тыс. рублей.

К самым продаваемым новостройкам также относятся ЖК "Октябрьское поле" в Щукино, "Зиларт" и Shagal в Даниловском, "Level Причальный" и "Сердце столицы" в Хорошево-Мневниках, "Метрополия" в Южнопортовом районе.

Наиболее доступные предложения представлены в комплексе Sky Garden в Покровском-Стрешнево от группы ФСК, где средняя цена «квадрата» составляет 299 тыс. рублей.