Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Папанова свели в могилу коммунальщики: жуткие детали смерти артиста в квартире

Новости

Папанова свели в могилу коммунальщики: жуткие детали смерти артиста в квартире

Всего в его фильмографии Анатолия Папанова более 170 проектов! И могло быть больше, если бы не трагическая и нелепая смерть.
прочитано 331 раз

Тревожным звоночком для коллег и близких стало то, что всегда ответственный артист вдруг не явился в театр в день, когда должен был играть в спектакле. Дозвониться по домашнему телефону не получилось – Анатолий Папанов не брал трубку.

ПО ТЕМЕ

"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова

В его квартире тогда из родных никого не было: дочь и внуки уехали на дачу, а супруга – на гастроли в Прибалтику. Муж дочери все же поехал проведать родственника, однако попасть в квартиру оказалось непросто. Дверь была заперта изнутри, поэтому мужчине пришлось лезть через соседский балкон и выбивать стекла. Попав наконец-то внутрь, он нашел там уже мертвого артиста.

По официальным данным, звезда "Бриллиантовой руки" умерла от сердечного приступа. Но по распространенной версии его, можно сказать, свели в могилу коммунальщики. В тот день в доме не было горячей воды, поэтому актер решил помыться под холодной. От этого ему, якобы, и стало плохо.

К слову, проблемы с водой нередко доставляют сложности людям, и не только в плане комфорта. Как передает-издание "Подмосковье сегодня", экономике США грозят проблемы из-за обмеления реки Миссисипи: под угрозой ликвидации оказались тысячи рабочих мест. Но экономические проблемы ничего по сравнению с последствиями от стояния под холодным душем, которые настигли Анатолия Папанова.

Анатолий Папанов. Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 октября 2022, 10:02 Источник: CT News ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками Идея украшения интерьера от Николая Цискаридзе: своими руками

Очищение ауры и пространства

Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии Хватит платить больше: пять способов сэкономить на электроэнергии

Что нужно делать и чего делать не стоит

Как легально закрыть двор от проезда машин Как легально закрыть двор от проезда машин

Что нужно сделать

Квартир в Новой Москве стало на 25% больше Квартир в Новой Москве стало на 25% больше

В продажу вышло несколько новых ЖК

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+