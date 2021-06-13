"Предчувствие беды": Вскрылись обстоятельства внезапной смерти Папанова

Неожиданная кончина Анатолия Папанова обросла новыми подробностями. Дочь покойного актера вспомнила о произошедшем.

По официальной версии, Анатолий Папанов скончался в своей квартире 14 лет назад от сердечного приступа. Тогда гениальный артист решил принять холодный душ, так как в доме отключили горячую воду. Поскольку у мужчины были проблемы с сердечно-сосудистой системой, исход оказался трагическим.

Дочь актера Елена признается: о смерти кинозвезды стало известно далеко не сразу. Семья артиста отдыхала на даче, мобильных телефонов не было. Коллегам по театру, звонившим на домашний номер, он не отвечал. Поднялась суматоха и звезду начали разыскивать. Тело Анатолия Папанова нашел зять, пробравшись в запертую квартиру через соседский балкон. "Знаете, у меня как будто было предчувствие беды. Несколько дней я ходила, как говорят, не в своей тарелке. Было чувство: что-то случилось!" — объявила Елена в свежем интервью.

Наследница покойного артиста сообщила, что в семье актер был добытчиком, обеспечивал родных финансово. Елена считает, что на деньги ее отца позарились недобросовестные люди. Анатолий Папанов всегда складывал зарплату и гонорары в стоящую дома вазу, но после его смерти она оказалась пустой. "Когда его увезли в морг, деньги пропали: видимо, своровали санитары, которые забирали тело, или кто-то еще", — выразилась женщина.