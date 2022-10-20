Продавать станет проще: в Госдуме подготовили поправки для ускорения сделок с долевыми квартирами

Подготовлен ряд инициатив, которые коснутся недвижимости, находящейся в долевой собственности.

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На сегодняшний день россияне испытывают определенные трудности при продаже квартир, которые находятся в долевой собственности. Однако в ближайшее время этот процесс может стать гораздо проще.

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Накануне в Госдуме были подготовлены правки, цель которых – модернизировать сделки с данной категорией недвижимости, сделав их легче и быстрее. Как уточнила заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ, нововведения также коснутся жилья, приобретенного на деньги материнского капитала. По словам Светланы Разворотневой, у родственников может появиться возможность обмениваться долями – собственно, этот шаг и сделает продажу "квадратов" проще.

Вместе с тем в России намерены защитить население от черных риелторов – для этого, говорит депутат Мосгордумы Елена Николаева, нужно наложить запрет на сделки с микродолями. По ее словам, недавние правки в законодательстве проблему в полном объеме не решают. Однако на ситуацию все же можно повлиять, ограничив свободный переход прав на доли, не выделенные в натуре.

К слову, минувшим летом глава РФ Владимир Путин подписал закон, который накладывает запрет на деление недвижимости на микродоли меньше шести "квадратов". При этом существует ряд исключений: доли, полученные по наследству, в случае приватизации или покупки на деньги материнского капитала.