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Недвижимость
На станции Каланчевская МЦД появится новая платформа и вестибюль

На станции Каланчевская МЦД появится новая платформа и вестибюль

Реконструкция станции Каланчевская продолжается.
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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что на станции Каланчевская МЦД появится вторая пассажирская платформа и новый вестибюль.

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Работы пройдут в рамках реконструкции станции. Кстати, со стороны первого главного пути продолжается возведение подпорных стен, устройство опор и укрупнительная сборка пролетный строений эстакад, к монтажу которых специалисты приступят позже.

После реконструкции пропускная способность участка увеличится в два раза. Здесь смогут останавливаться поезда МЦД-4 (Апрелевка – Железнодорожный).

Напомним, запуск МЦД-3 и МЦД-4 запланирован на 2023-2024 годы. Протяженность каждого диаметра составит примерно 80 километров. До того времени будет проделана большая работа по реконструкции, прокладке новых путей и строительству станций, чего не бывает во многих городах мира.

МЦД-1 (Лобня — Одинцово) и МЦД-2 (Нахабино — Подольск) были запущены в 2019 году. Пассажиры стали экономить до 50% времени при поездке по городу. Интервал движения поездов в часы пик составляет пять-шесть минут.

Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект Москвы и Подмосковья. Он объединяет пригородные электрички и московское метро. По сути, это новый городской транспорт, который связывает две противоположные части области и проходит через всю столицу.

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Фото: www.mos.ru
Автор: 12 января 2022, 16:15 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

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