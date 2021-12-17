Недвижимость в Москве ждет обвал спроса: Потенциал исчерпан

Эксперты агентства "ИНКОМ-Недвижимость" сделали прогноз. Они предрекли столичному рынку жилья непростые времена.



Так, аналитики констатировали обвал спроса на вторичку в Москве в текущем месяце. Он составил 20%. По мнению риэлторов, такая тенденция будет наблюдаться и дальше.

Эксперты отметили, что предложение и сроки экспозиции вторичной недвижимости в столице растут, и это снижает покупательскую активность. Прогноз об обвале спроса на столичном рынке квартир неизбежен, несмотря на то, что люди пока покупают жилье из-за боязни инфляции и ожидания очередного повышения ипотечных ставок.

Аналитики предсказали изменение вторичного сегмента из рынка продавца в рынок покупателя. По их словам, тогда условия сделок будут диктовать в большинстве случает именно покупатели. Риэлторы считают, что потенциал для дальнейшего роста цен почти исчерпан.

Специалисты заявили, что в лучшем случае для продавцов средняя стоимость останется на уровне 2021 года. При уменьшении цен на вторичку некоторые продавцы снимут квартиры с продажи и начнут их сдавать до тех пор, пока цены на недвижимость вновь ни возрастут.

Ранее эксперты назвали районы столицы, где проживают наиболее нетолерантные хозяева квартир, сдающие свое жилье в аренду. Терпимее других являются собственники квартир в центре и на западе Москвы.

