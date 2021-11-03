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Эксперты в сфере строительства оценил перспективы снижения цен на жилье в России
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Недвижимость
В России резко увеличился спрос на недвижимость

В России резко увеличился спрос на недвижимость

Эпидемиологическая обстановка сильно повлияла на желание россиян приобрести квадратные метры. Об этом сообщили эксперты в сфере недвижимости.
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В конце октября — начале ноября в стране зафиксирован значительный рост спроса на покупку квартир. За неделю на жилье в новостройках он увеличился на 39%, на вторичку — на 11,9%. После того, как президент объявил о "коронавирусных каникулах", россияне решили не откладывать решение о покупке квадратных метров.

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Эксперты в сфере строительства оценил перспективы снижения цен на жилье в России

Из-за введенных коронавирусных мер народ активно скупает жилье, переживая за рост инфляции, снижение доходов и продолжение локдауна. Многие решили вложить имеющиеся сбережения в надежные активы, чтобы в дальнейшем получать стабильный доход.

Также на ситуацию повлияло повышение Центробанком ключевой ставки с 6,75% до 7,5% годовых. Люди рассчитывают взять ипотечный кредит по наиболее предпочтительным условиям, пока банки не изменили требования. При этом Банк России спрогнозировал более высокий, чем раньше, уровень инфляции, поэтому россияне остерегаются возможной девальвации рубля.

Резкий рост спроса на квартиры отразился на увеличении их стоимости. Аналитики считают, что в перспективе цены будут продолжать расти до конца 2021 года. Если период жестких органичений со стороны правительства не будет увеличен, первичное жилье в столице может подорожать, но не более, чем на 5%. В крупных городах России ситуация похожая — цены могут возрасти на 3–5%.


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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 3 ноября 2021, 11:59 Источник: Известия ✓ Надежный источник
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