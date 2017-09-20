Недвижимость Европы массово переходит к россиянам

Россияне активно интересуются покупкой жилья за границей, в частности в Европе. Названы самые популярные у соотечественников страны для вложения средств в недвижимость.

На первом месте по популярности вложений оказалась Испания. Если сравнивать с российскими, местные цены на жилье здесь вполне щадящие: от 617,2 тысячи рублей. За эти деньги можно приобрести небольшую квартиру в Аликанте. Здесь же, в Испании можно отыскать и самую фешенебельную недвижимость: за 2,1 миллиарда рублей предлагается вилла площадью 4,9 тысячи квадратных метров в Марбелье, сообщает Lenta.ru.



На втором месте по популярности оказалась Болгария. Студию гостиничного типа на Солнечном Берегу можно купить за 480 тысяч рублей. При этом самая дорогая вилла на черноморском побережье обойдется на порядок дешевле испанской: в 178,3 миллиона рублей.

За Болгарией в рейтинге популярности расположилась Италия. Однокомнатная квартира в городе Скалея на берегу Тирренского моря обойдется в 1,23 миллиона рублей. Вилла в Ареццо тем временем выставлена на продажу за 1,71 миллиарда рублей.

Аналитики сообщают, что среди россиян также популярны покупки жилья в Германии и Греции. Эти страны и замыкают условную "пятерку" стран с самой популярной недвижимостью.