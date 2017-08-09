Дом Гарри Поттера продают по дешевке

В действительности родительский дом Гарри Поттера имеет название De Vere House. Он находится не в Годриковой Впадине, а в деревне Лавенхем, графство Суффолк, Англия: именно здесь снимали киносагу о мальчике-волшебнике.

История дома сама по себе достойна романа. Особняк, который в фильме о Гарри Поттере представлен как родительский дом юного волшебника, построен в XIV веке и называется De Vere House. Он находится в деревне Лавенхем, графство Суффолк, Англия, пишет Telegraph.

Три столетия особняк принадлежал семье Де Вер, богатейшей после монарха семье Англии. Сейчас дом считается одним из самых памятных объектов недвижимости в стране: во-первых, из-за древности, во-вторых, из-за истории. А в последнее время еще и из-за обрушившейся на особняк популярности после того, как дом был снят в саге о мальчике-волшебнике Гарри Поттере как родительский дом юного мага. Указывается, что этот дом сейчас второй по популярности у туристов фотографический объект Великобритании после резиденции премьер-министра на Даунинг-Стрит в Лондоне.

"Считается, что король Генрих посещал этот дом во время охоты в 1498 году", – пишет Telegraph. В доме шесть спален, комната для рисования, гостиная. столовая, две кухни, несколько ванных комнат, библиотека. В киносаге по книге Джоан Роулинг в этом доме злой Волдеморт убил родителей Гарри, Джеймса и Лили.

Последний раз усадьба поменяла хозяина в обмен на 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Сейчас объект недвижимости выставлен на продажу по бросовой цене в 995 тысяч фунтов.