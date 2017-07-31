Секрет успеха книг о Гарри Поттере

31 июля – день рождения британской писательницы, "мамы" Гарри Поттера, Джоан Роулинг. Серия книг о приключениях юного волшебника с шрамом на лбу превратила скромного научного работника, живущего на грани бедности, в мультимиллионера и знаменитость. Dni.Ru решили разобраться в причинах бешеной популярности главного произведения Роулинг.

Коммерческий успех франшизы "Гарри Поттер" просто поражает воображение. Книги о приключениях волшебника в Хогвартсе стали самыми продаваемыми в истории, а фильмы на их основе заняли второе место в истории кассовых сборов.

Кроме того, произведения Роулинг завоевали множество наград и были проданы в количестве более 400 миллионов экземпляров. Более того, все, что имеет хоть какое-то отдаленное отношение к данной франшизе, неизменно приносит писательнице коммерческий успех. Разберемся подробнее в том, как достаточно заурядная идея детской книге о волшебнике превратилась в культовое произведение.

Драматический, недетский сюжет

Роулинг умело выстроила сюжет своих книг таким образом, чтобы они были интересны и внутренне близки не только школьникам, но и взрослым людям. В ее произведениях так или иначе поднимаются темы одиночества, конфликтов в школе, дружбы, первой любви и самоутверждения.

Во многом, писательнице удалось так реалистично передать драматический характер произведений из-за собственного тяжелого детства. Роулинг выросла в бедной, несчастливой семье. Несколько лет она наблюдала за тем, как медленно умирает ее любимая мать, а с отцом отношения просто не сложились из-за его сложного характера.

Оказавшись в полном эмоциональном одиночестве, писательница с головой ушла в фантазии о волшебном мире, которые играли для нее психотерапевтическую функцию. Позже все эти переживания воплотились в талантливое литературное произведение.

Создание эффекта полного погружения

Конечно, идея книги про волшебников совсем не нова, но именно Роулинг удалось так красочно и в деталях описать волшебный мир, в котором живет Гарри Поттер и его друзья. Описывая в деталях сказочные растения, поезд, "оживающие" газеты, портреты на стенах, писательница буквально переносит нас в какое-то другое измерение.

Непредсказуемость сюжета

Как правило, главная проблема франшиз состоит в том, что со временем их содержание становится все более блеклым и далеким от успешной первой части. Роулинг же удалось на протяжении всех семи частей книги постоянно подогревать интерес читателя непредсказуемым поворотом событий. Кроме того, в произведениях о Гарри Поттере привлекает и то, что их герои не статичны – они находятся в постоянном развитии – взрослеют, мудреют, по-новому смотрят на мир.

Грамотный маркетинг

Естественно, говоря об успехе Гарри Поттера нельзя не упомянуть и о яркой маркетинговой стратегии продвижения франшизы. Опять же, Роулинг и в этой сфере проявила свой талант. Писательница неустанно подогревает интерес читателей к своим героям, сообщая все новые сведения об их жизни или истории создания.

Кроме того, Роулинг расширила франшизу и начала выпускать "побочный продукт" – истории о так называемой вселенной Гарри Поттера. Так, например, один из учебников юного волшебника превратился в произведение "Фантастические твари и где они обитают", которое позже было успешно экранизировано.