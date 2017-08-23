Эстакада на Варшавке готовится к открытию

В Москве продолжается активное развитие дорожно-транспортной сети города. На очереди открытие движения по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом, которое состоится уже через месяц.

Эстакада станет частью второго участка Южной рокады – автодороги от Балаклавского до Пролетарского проспекта, длина которой составляет почти 2,5 километра. Кроме того, Южная рокада включает в себя боковые проезды и съезды с Варшавского шоссе, а также подземные и надземные пешеходные переходы.

Как сказал глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, строительные работы на участке рокады в районе пересечения с Варшавским шоссе находятся на финишной прямой. Он отметил, что запуск движения по эстакаде ожидается в сентябре.

Первый этап строительства Южной рокады предусматривает сооружение железнодорожной эстакады на Павелецком направлении Московской железной дороги (МЖД) длиной 57 метров. Строительство этого объекта обеспечит транзитное движение по Варшавскому шоссе в районе его пересечения с Балаклавским проспектом, соединив между собой Варшавское и Каширское шоссе. Это перераспределит транспортные потоки и разгрузит Каширское и Варшавское шоссе, а также Пролетарский проспект.

Более того, в 2018-2020 годах строительство на южном участке "Южной рокады" будет продолжено. Новый этап будет включать в себя реконструкцию от Каспийской до Кантемировской улицы, а также работы на Донецкой улице, Верхних полях, сооружение путепровода через Москву-реку на Шоссейской улице.

Южная рокада позволит связать западные, южные и юго-восточные районы Москвы. Магистраль пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе, Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе, а затем далее до улицы Борисовские пруды.





Стоит отметить, что Москва за последнее время достигла значительных успехов в дорожном строительстве. Так, за прошедшие шесть лет в городе построено 585 километров дорог, 178 тоннелей, эстакад и мостов. Кроме того, реконструировано 13 развязок на МКАД и восемь вылетных магистралей.

К примеру, в конце июля была завершена реконструкция одного из наиболее проблемных участков для столичных автомобилистов – Щелковского шоссе. Кроме того, в скором времени будет разрешена проблема и на другой точке столицы – пересечении МКАД с Профсоюзной улицей. Уже в сентябре там откроются две разворотные эстакады и тоннель.

