Москва открыла окна за МКАД

Москва поедет в сентябре. Завершена реконструкция всех развязок на пересечении МКАД с вылетными магистралями. За месяц московские власти рассчитывают полностью завершить этот этап обновления транспортной системы столицы.

Части огромного проекта, как куски мозаики, встают на свои места. Эстакады, развязки и тоннели сдаются в эксплуатацию едва не каждую неделю. 26 июля завершена реконструкция Щелковского шоссе – одного из наиболее проблемных участков для московских автомобилистов.

Нашла свое решение и другая – возможно, еще более серьезная проблема: пересечение МКАД с Профсоюзной улицей. Уже в сентябре на этой развязке откроются две разворотные эстакады и тоннель, сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.

"За четыре года мы модернизировали все развязки на пересечении МКАД с вылетными магистралями. Эта развязка последняя и самая сложная. Она соединяет не только Калужское шоссе и Профсоюзную улицу, но еще выезд на Ленинский проспект и крупные районы Ясенево и Теплый Стан", - сказал Аксенов.

Здесь – как, впрочем, и на многих других объектах, в частности, на Щелковке – строители столкнулись с огромным количеством инженерных сетей. Как рассказал Петр Аксенов, в районе расположены линии двух высоковольтных мощнейших станций "Теплый Стан" и "Коньково".

Что же увидят столичные автомобилисты в первый месяц осени? Проект реконструкции развязки МКАД – Профсоюзная улица предусматривает сооружение тоннеля длиной 1,2 километра для поворота с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе в сторону области. Кроме того, здесь возводят левоповоротную эстакаду для движения из области на внутреннюю сторону МКАД, разворотную эстакаду через МКАД. Также открыты эстакады через Калужку и Профсоюзную улицу на дублерах МКАД.

Реконструкция коснулась в первую очередь участка МКАД от 39 до 42 километра. Уже расширен до четырех полос движения в каждую сторону почти километровый участок Калужского шоссе, построены боковые проезды вдоль МКАД и заездные "карманы" для общественного транспорта.