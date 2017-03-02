Роковую квартиру Немцова продают за 80 миллионов

Шикарная квартира в центре Москвы, принадлежавшая Борису Немцову, выставлена на продажу. Именно туда шел политик со своей подругой Анной Дурицкой в роковой вечер 27 февраля 2015 года.

Элитную двухуровневую квартиру на Ордынке можно приобрести за 80 миллионов рублей. После смерти Бориса Немцова это жилье досталось его гражданской жене Ирине Королевой и дочери Соне – четвертому ребенку политика, пишет сайт "Комсомольская правда".

Теперь Королева общается с потенциальными покупателями. "Купили 13 лет назад, ремонт тоже с тех времен. Квартирой пользовались очень мало, практически все время она стояла пустая. Почему? Да потому что живем за городом", – рассказывает она, показывая помещение.

Дом рассчитан всего на 19 квартир. "Ремонт в классическом стиле. Два машино-места на охраняемой территории. Эффектный фасад. Круглосуточная охрана", – говорится в объявлении.

На первом этаже расположены небольшой холл, лестница наверх и две спальни: одна довольно скромная, вторая – огромная, с большой кроватью и отдельной ванной комнатой с джакузи. В квартире есть зимний сад, где, по некоторым данным у Немцова, был спортзал. Изюминкой является вид из окон на Кремль.