Россияне массово отказываются от ипотеки

Максимальный рост стоимости съемных квартир в России в прошлом году составил 19%. Эксперты рынка недвижимости объясняют такой скачок увеличением спроса: все больше потребителей отказываются от покупки жилья в пользу аренды.

В среднем по стране стоимость аренды однокомнатных квартир в четвертом квартале 2016 года выросла на 0,4%, а двухкомнатных – на 2,5%. Между тем трешки, напротив, подешевели на 2,9% по сравнению с тем же периодом 2015 года. Такие цифры приводятся в исследовании Domofond.ru, сообщает "Газета.ру".

При этом аренда подорожала только в 35 субъектах России. В 32 было зафиксировано падение цен. В отдельных регионах страны рост ставок значительно превзошел средние показатели – например, в Крыму съемное жилье подорожало на 19,3% до 19 659 рублей в месяц.

В тройке лидеров – также Орловская область (13%) и Чувашия (11,6%). При этом стоимость аренды в этих регионах в настоящее время составляет около девяти тысяч рублей.

Самое дорогое съемное жилье по-прежнему в Москве. В конце минувшего года за однокомнатную квартиру в столице просили в среднем 33 312 рублей – это на 2,3% больше, чем в четвертом квартале 2015 года. В то же время в Подмосковье за тот же период арендные ставки снизились на 1,2%, а в Санкт-Петербурге увеличились на 3,8%.

Рост ставок в более чем половине регионов связан с тем, что все больше людей вынуждены отказаться от покупки жилья, соответственно, растет спрос на аренду, полагают эксперты. По мнению авторов исследования, несмотря на то что официальный уровень инфляции в России снизился с 12,9% в 2015-м до 5,4% в 2016-м, реальные доходы населения падают значительно быстрее.

Эксперты отмечают, что в связи с уменьшением реальных доходов все меньшее количество людей могут себе позволить обслуживать ипотеку, а тем более приобрести квартиру за собственные средства. По их мнению, сейчас экономически целесообразно именно снимать квартиру. "В этих условиях аренда жилья гораздо доступнее для россиян, чем покупка", – полагает руководитель проекта Domofond.ru Анна Березина.

Ранее сообщалось, что в России выгоднее всего съемная квартира обойдется в Курске. Как писали Dni.Ru, стоимость аренды жилья в этом городе составляет всего 201 рубль за квадратный метр.