Москва поражает темпами строительства метро

Олег Табаков попал в реанимацию Развод Джигарханяна Главные события Москвы Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову убрали с Первого канала после скандала
Неузнаваемую Пугачеву обвинили в лицемерии
Беременная Екатерина Климова снялась полностью голой
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Суббота 2 декабря
Лента новостей
18:08
"ЕР" проверит эффективность региональных отделений
18:04
В Праге обрушился мост с людьми
17:59
Лолита при муже целовалась с другими (видео)
16:37
Хилькевич обвинили в разрушении отношений
16:14
В Оренбурге в горящем ТЦ обрушилась кровля
15:25
Серябкина напугала изменившимся лицом
15:14
"Синтоловый качок" взорвал Сеть
14:59
155-килограммовая модель выложила фото в нижнем белье
14:33
Беременной Рапунцель предъявили новое обвинение
14:02
Предатель Родченков пообещал уничтожить спортсменов в России
13:40
Боня откровенно назвала причину разрыва с миллионером
13:13
Звезда "Дома-2" готовится к операции
13:10
Как депутаты Госдумы провели региональную неделю
12:52
Ургант признался в проблемах с алкоголем
12:24
Поклонники посмеялись над задумчивым Биланом
11:52
Мария Шукшина рассказала о своей болезни
11:29
Жена угрожала известному актеру
11:12
Дане Борисовой заплатили 50 тысяч рублей в знак симпатии
10:51
Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем
10:25
Актера из "Универа" посадили на восемь лет
10:02
При пожаре под Калугой сгорела семья с детьми
10:00
Хорошо ли Вы разбираетесь в шоу-бизнесе
21:58
Самая омерзительная сцена секса удостоилась награды
21:55
Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
21:53
Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
21:29
Вдова Олега Яковлева ответила на гнусные обвинения
21:25
В Москве на подстанции скорой помощи случился пожар
21:01
В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
20:50
Столичные аэропорты парализовало из-за непогоды
20:44
Алсу удивила одноруким платьем
20:29
Распущенная Волочкова подверглась травле
20:06
Узнай красоток из журнала Playboy
19:58
Киркоров взорвался из-за откровенного разговора о детях
19:30
Нагиев встрял в скандал с увольнением Маслякова
19:04
Шикарная свадьба племянницы Алишера Усманова шокировала роскошью
19:02
Европа кинула Украину на 600 миллионов
18:59
Россия попала в "группу жизни" на ЧМ-2018
18:36
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
18:14
В Москве тяжелобольные дети ждут помощи часами
18:08
Украинская разведка опозорилась из-за коррупции
18:04
Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
17:57
В Подмосковье избили музыканта Сергея Троицкого
17:46
Нудистская дискотека в концлагере
17:45
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
17:17
Украину ждет череда новых Майданов
16:50
Как выгнать CNN
16:45
Россияне набросились на оскандалившегося Маслякова
16:40
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
16:36
Пугачева и Самойлова делят одного мужчину
16:13
Из принца Джорджа делают гея
16:13
Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа
16:08
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в Волоколамском районе и Клину
16:07
Известный режиссер умер от пневмонии
16:04
Бывший муж Михалковой показал фото с другой женщиной
15:53
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
15:39
Юные хоккеисты устроили массовую драку на льду (видео)
15:35
Окружение заговорило о вероятном раке у Табакова
15:26
Дизайнер оправдалась за скандал с олимпийской формой
15:17
Германия встала на сторону Путина
15:16
С миллиардера Захарченко сняли обвинения
15:14
На МЦК введен особый режим работы
15:08
Олимпийскую чемпионку Зайцеву пожизненно дисквалифицировали
14:49
Найден элементарный способ улучшить память
14:45
Старинный декор новогоднего стола покажут в Москве
14:43
Совет на выходные
14:35
Младенец умер после укола в больнице под Москвой
14:33
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой
14:30
Женившаяся на себе англичанка призналась в измене
14:28
Звезда "Дома-2" шокирована пьяным инцидентом с малолетним внуком
14:25
Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет
14:24
Англичане внезапно признали Крым российским
14:15
Роскошная жизнь погибшей на свидании в Турции юной россиянки
14:07
Под Москвой найден обглоданный труп женщины
13:58
Найдена связь брака и слабоумия
13:54
Купейные билеты стали стоить дешевле плацкарта
13:44
Окровавленный мужчина в трусах ворвался в поликлинику
13:40
Госдума закроет двери для американской прессы
13:32
Как бороться с пищевой зависимостью
13:31
Пугачевой запретили делать пластические операции
13:22
Как суперлуние влияет на человека
13:17
Посетителям блинной предложили "Собчак-бургер" с кониной
13:05
В школе на юго-западе Москвы девочку ударили бутылкой по голове
13:01
Рублевским детям запретили болеть
12:56
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
12:52
Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
12:47
Вдова Марьянова объявила о важной дате
12:36
США заставляют ЕС отказаться от российского газа
12:23
Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке
12:06
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
11:59
Предателя Родченкова спасли после попытки самоубийства
11:54
Бузова рвется на "Евровидение"
11:49
Летевший в Москву лайнер экстренно сел в Стамбуле
11:24
На Москву надвигается шторм
11:07
В скандал с миллиардами Захарченко втянули "Газпром"
11:06
В Таиланде россиянин чудом спасся от взбесившегося слона
11:04
Особенная дочь Бондарчука повзрослела и вызвала восторг
11:02
В ожидании Нового года Сеть "сохнет" по "Стекловате" (видео)
10:54
Князя Владимира объявили "врагом народа"
10:39
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
10:30
Солярии признали смертельно опасными
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовскую парализовало из-за Джигарханяна
Маслякова уволили из КВН после громкого скандала
Нагиев лишился работы из-за ушлой Бузовой
Цымбалюк-Романовская показала "нежный цветок" в постели
Она брала $500 за ночь: друг о погибшей в Турции россиянке
Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем
Недвижимость

Москва поражает темпами строительства метро

Фото: stroi.mos.ru
Уже в следующем году метрополитен придет в Солнцево и Рассказовку. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по результатам объезда возводимых объектов Солнцевско-Калиниской ветки столичной подземки. По его словам, на участке Рассказовка – Деловой центр поезда начнут курсировать в начале 2018 года. В недалекой перспективе – соединение восточного и западного участков этой ветки.
прочитано 379 раз

Полноценное движение по участку Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена от станции "Деловой центр" до "Рассказовки" планируется запустить до апреля следующего года. Таким образом, заметил  Марат Хуснуллин, еще одна ветка придет в Новую Москву. "К настоящему времени строительные работы практически завершены, ведется пуск и наладка, монтаж инженерных систем", – сказал он.

ПО ТЕМЕ

На севере Москвы появится крупный транспортный хаб

Московская реновация станет примером для всего мира

Над проспектом Андропова появится стеклянный переход

 Развитие Москвы

Сюжеты Развитие Москвы

Для того, чтобы работы на объектах метро шли в соответствии с планами строительства, только за прошедшую неделю на этом участке метро добавилось около 1,5 тысячи рабочих. А в ближайшее время будет мобилизовано еще около 2,5 тысячи человек. Это, по словам Хуснуллина, позволит сделать так, что "до конца первого квартала этот участок поедет с пассажирами".

Всего на новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии метро будет семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". По словам главы стройкомплекса Москвы, самой живописной станцией на новом отрезке метро станет "Мичуринский проспект". Здесь одна стена будет выполнена полностью из стекла.

Марат Хуснуллин. Фото: stroi.mos.ru

Пассажиры смогут видеть парк в районе станции. Кроме того, на "Мичуринском проспекте" появится смотровая площадка. "Внутри самой станции строительный процесс завершается, – сказал Марат Хуснуллин. - Специалисты налаживают инженерные системы".

После запуска эта ветка позволит жителям отдаленных районов на западе столицы добраться до центра и других районов города гораздо быстрее, чем это удается в настоящее время. Таким образом, для жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино время на поездку в центр сократится до 45 минут. Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе.

Фото: stroi.mos.ru

Пока западный участок ветки будет вести до делового центра "Москва Сити", а после 2020 года городские власти планируют соединить ее с восточным отрезком. Когда это произойдет, желтая линия станет самой длинной в столичной подземке. Но уже сейчас пассажиры могут совершать пересадки на Московское центральное кольцо и в ближайшем будущем на Третий пересадочный контур. Так, строительство тоннелей на юго-западном участке ТПК (от станции "Проспект Вернадского" до "Аминьевского шоссе") должно стартовать в начале следующего года

"Сейчас площадки фактически готовы, в апреле-мае начнется активная проходка тоннелей", – заявил Марат Хуснуллин.

По оценкам городских властей, работы на этом участке завершатся в конце 2019 – начале 2020 годов. В строительстве тоннелей будут задействованы сразу пять специальных механизированных щитов, что позволит вести работу сразу на нескольких участках.

Третий пересадочный контур метро, по планам, будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, из которых сейчас активно прокладывается 25. По проекту, с ТПК будет 21 пересадка на другие станции подземки и МЦК. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.

Фото: stroi.mos.ru

Автор: Дмитрий Куклин2 декабря 2017, 17:01

комментарии

Политика

Фальсификатора Порошенко щелкнули по носу
Украину ждет череда новых Майданов
Германия встала на сторону Путина
Госдума закроет двери для американской прессы

Шоу-бизнес

Лолита при муже целовалась с другими (видео)
Экс-солистка группы "Сливки" рассказала о ссорах с мужем
Беременная красотка из "Дома-2" выложила "голое" фото
Смирнитский после трагедии: Абсолютное отчаяние и безвыходность

Проишествия

Украинец задушил подругу из-за раздражавших СМС
Подробности загадочной смерти юной россиянки в Турции
Недовольная москвичка обвинила любовника в насилии
Двухголовый поросенок с 8 ногами ужаснул народ (видео)

Lifestyle

Александр Невский: Русских уродов играть отказываюсь
Хорошо ли Вы знаете фильмы Эльдара Рязанова
Украина убила всеми любимый сериал "Сваты"
Равшана Куркова три месяца проплакала из-за "Жестокого мира мужчин"
Шоу-бизнес

Актера из "Универа" посадили на восемь лет

Дмитрию Бушину дали срок за распространение наркотиков
Шоу-бизнес

Пугачева в лаковых ботфортах восхитила коротким платьем

Фотографией на своей странице в Instagram поделилась певица Жасмин
Lifestyle

155-килограммовая модель выложила фото в нижнем белье

В подписи к снимку девушка поделилась своими наблюдениями о людях
Шоу-бизнес

Лолита при муже целовалась с другими (видео)

Поцелуя от певицы удостоились фанатки в Торонто

Гороскоп

Гороскоп здоровья на декабрь 2017 года
Бизнес-гороскоп на декабрь 2017 года
Совет на выходные
Любовный гороскоп на декабрь 2017 года

Фоторепортажи

"Синтоловый качок" взорвал Сеть
Алсу удивила одноруким платьем
Волкова в храме сразила наповал своим платьем с декольте до пупа
Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой

Спорт

Предатель Родченков пообещал уничтожить спортсменов в России
Россия попала в "группу жизни" на ЧМ-2018
Скромник Роналдо попросил Путина о совместном фото (видео)
Олимпиада без России пройдет под прицелом ракет

Регионы

В Новосибирске пьяный "мушкетер" убил противника рапирой
Безумные регионы: пьяные омичи обокрали и подожгли магазин
Мертвый пациент два дня пролежал в больнице под лестницей
В крови "пьяного" мальчика опять нашли алкоголь
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru