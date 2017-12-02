Москва поражает темпами строительства метро

Уже в следующем году метрополитен придет в Солнцево и Рассказовку. Об этом заявил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин по результатам объезда возводимых объектов Солнцевско-Калиниской ветки столичной подземки. По его словам, на участке Рассказовка – Деловой центр поезда начнут курсировать в начале 2018 года. В недалекой перспективе – соединение восточного и западного участков этой ветки.

Полноценное движение по участку Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена от станции "Деловой центр" до "Рассказовки" планируется запустить до апреля следующего года. Таким образом, заметил Марат Хуснуллин, еще одна ветка придет в Новую Москву. "К настоящему времени строительные работы практически завершены, ведется пуск и наладка, монтаж инженерных систем", – сказал он.



Для того, чтобы работы на объектах метро шли в соответствии с планами строительства, только за прошедшую неделю на этом участке метро добавилось около 1,5 тысячи рабочих. А в ближайшее время будет мобилизовано еще около 2,5 тысячи человек. Это, по словам Хуснуллина, позволит сделать так, что "до конца первого квартала этот участок поедет с пассажирами".

Всего на новом 15-километровом участке Калининско-Солнцевской линии метро будет семь станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино", "Рассказовка". По словам главы стройкомплекса Москвы, самой живописной станцией на новом отрезке метро станет "Мичуринский проспект". Здесь одна стена будет выполнена полностью из стекла.





Пассажиры смогут видеть парк в районе станции. Кроме того, на "Мичуринском проспекте" появится смотровая площадка. "Внутри самой станции строительный процесс завершается, – сказал Марат Хуснуллин. - Специалисты налаживают инженерные системы".

После запуска эта ветка позволит жителям отдаленных районов на западе столицы добраться до центра и других районов города гораздо быстрее, чем это удается в настоящее время. Таким образом, для жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино время на поездку в центр сократится до 45 минут. Кроме того, существенно снизится нагрузка на Мичуринский проспект и Боровское шоссе.





Пока западный участок ветки будет вести до делового центра "Москва Сити", а после 2020 года городские власти планируют соединить ее с восточным отрезком. Когда это произойдет, желтая линия станет самой длинной в столичной подземке. Но уже сейчас пассажиры могут совершать пересадки на Московское центральное кольцо и в ближайшем будущем на Третий пересадочный контур. Так, строительство тоннелей на юго-западном участке ТПК (от станции "Проспект Вернадского" до "Аминьевского шоссе") должно стартовать в начале следующего года

"Сейчас площадки фактически готовы, в апреле-мае начнется активная проходка тоннелей", – заявил Марат Хуснуллин.

По оценкам городских властей, работы на этом участке завершатся в конце 2019 – начале 2020 годов. В строительстве тоннелей будут задействованы сразу пять специальных механизированных щитов, что позволит вести работу сразу на нескольких участках.

Третий пересадочный контур метро, по планам, будет включать 31 станцию. Длина линии составит 67 километров, из которых сейчас активно прокладывается 25. По проекту, с ТПК будет 21 пересадка на другие станции подземки и МЦК. Запустить движение по новому кольцу метро планируется в 2020-2021 годах.



