На севере Москвы появится крупный транспортный хаб

Жители некогда отдаленного, спального района Москвы скоро смогут добраться до центра за какие-то 20 минут. На севере столицы полным ходом идет строительство станции метро "Ховрино", которая со временем превратится в крупный транспортный хаб.

Сама станция откроется уже в конце этого года, а затем строители начнут дополнять ее новыми элементами – здесь появятся магазины, парковки, остановки общественного транспорта, а чуть позже и автовокзал. Как сообщил журналистам глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин, в транспортно-пересадочного уза "Ховрино" войдут междугородний и международный автовокзал и железнодорожная платформа "Ховрино-2".

"Ховрино" будет не просто станцией метро – это будет большой ТПУ, который мы будем сдавать поэтапно", – пояснил Хуснуллин. Очертания полноценного транспортного хаба "Ховрино" обретет в 2019 году.

Говоря о строительстве станции метро, Хуснуллин отметил, что она уже готова к накатке поездов. В последние дни ноября метростроевцы передадут помещения станции метрополитену и завершат пуско-наладочные работы.

"Ховрино" станет конечной станцией зеленой ветки, дальше строительство метро пока не планируется, но, так как подземка будет здесь интегрирована с железной дорогой, добраться до крупных городов Подмосковья можно будет на электричках. Время в пути сократится, а комфортный пересадочный узел с развитой инфраструктурой решит проблемы покупки тех или иных товаров или продуктов для жителей области.

Обойдется ТПУ столичным властям в два миллиарда рублей, но за счет прихода туда бизнеса в бюджет города вернутся три миллиарда, пояснил заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев. Его организация реализует проект пересадочного узла "Ховрино".

Общая площадь ТПУ, по словам Суниева, составит 100 тысяч квадратных метров. Узел будет включать объекты капитального строительства, в том числе пешеходные переходы и большую перехватывающую парковку.

Еще одна проектируемая на Замоскворецкой линии станция – "Беломорская" – будет готова к концу 2018 года. Как сообщил Марат Хуснуллин, подрядчик уже подтвердил эти сроки.

Заммэра порадовал жителей Ховрина не только новостями о масштабном строительстве в транспортной сфере. Он также сообщил, что снос самого известного столичного долгостроя – Ховринской больницы – планируется начать в ближайшие три месяца.

По словам руководителя стройкомплекса, уже до конца следующего года на месте снесенной больницы начнется строительство жилого микрорайона. "Здесь появится новый полноценный жилой квартал площадью около 300 тысяч квадратных метров. Часть этих площадей пойдет под переселение по программе реновации, часть поступит в свободную продажу", – сказал Хуснуллин.

Ховринская больница, строительство которой началось 25 лет назад и не было доведено до конца, известна москвичам как популярный объект для сталкеров. В народе о ней ходили мистические легенды, ее называли не иначе как "Обитель зла". Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии, а его подвалы затоплены водой.