Над проспектом Андропова появится стеклянный переход

Москомэкспертиза утвердила проект строительства надземного перехода через проспект Андропова. Пешеходный путепровод соединит транспортно-пересадочный узел "Технопарк" (вместе со станцией метро) и парк развлечений "Остров мечты".

Как рассказал руководитель столичного строительного комплекса Марат Хуснуллин, планируется, что по мосту через проспект Андропова пешеходы смогут напрямую попасть от "Технопарка" прямо к входу в будущий парк и остановкам общественного транспорта. "Кроме того, переход соединит транспортно-пересадочный узел и бизнес-парк Nagatino I-Land", – добавил глава стройкомплекса.



Ожидается, что после завершения строительства перехода время, которое требуется пешеходам на пересечение проспекта Андропова, заметно сократится. Пока же ближайший от станции "Технопарк" надземный пешеходный путепровод расположен в 500 метрах.

Строительство нового перехода начнется в следующем году, а завершить его планируют в начале 2019-го. Протяженность сооружения составит почти 215 метров, а высота – 5,4 метра. Переход будет оборудован двумя лентами траволатора, на входах и выходах установят лифты.

Напомним, ТПУ "Технорпарк" появится на территории бывшего ЗИЛа, недалеко от набережной и парковой зоны Нагатинской поймы. На площади 35,4 гектара будут построены пассажирские терминалы для комфортной пересадки с одного на другой вид общественного транспорта, а также автомобильные парковки. По соседству будут возведены жилой комплекс, детский сад, многофункциональный центр и апарт-отель.