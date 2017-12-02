Территория ДСК-7 будет реконструирована

Заброшенная территория бывшего ДСК-7 (домостроительный комбинат) на севере Москвы будет реконструирована. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Площадка бывшего комбината расположена в пределах промышленной зоны "Коровино". "В настоящее время проводится оценка градостроительного потенциала этого участка, после чего будет принято окончательное решение о его судьбе", – сказал Хуснуллин.

Он отметил, что в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), на участке бывшего домостронительного комбината возможно создание и развитие промышленно-производственной функции. Здесь могут появиться технологические парки, технополисы или бизнес инкубаторы, подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.

Хуснуллин напомнил. что всего на территории Москвы в ее старых границах (до расширения в 2011 году) находятся 83 производственно-коммунальных территорий, общая площадь которых составляет 18,8 тысячи гектаров. Это более 17% территории Москвы.

Часть этих зон будет полностью реконструирована. Другие территории сохранят производственную функцию, но с одним важным условием: переход на инновационные технологии, экологичность и размещение научных объектов – лабораторий или экспериментальных корпусов.