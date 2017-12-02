Территория ДСК-7 будет реконструирована
Площадка бывшего комбината расположена в пределах промышленной зоны "Коровино". "В настоящее время проводится оценка градостроительного потенциала этого участка, после чего будет принято окончательное решение о его судьбе", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что в соответствии с утвержденными Правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), на участке бывшего домостронительного комбината возможно создание и развитие промышленно-производственной функции. Здесь могут появиться технологические парки, технополисы или бизнес инкубаторы, подчеркнул руководитель столичного стройкомплекса.
Хуснуллин напомнил. что всего на территории Москвы в ее старых границах (до расширения в 2011 году) находятся 83 производственно-коммунальных территорий, общая площадь которых составляет 18,8 тысячи гектаров. Это более 17% территории Москвы.
Часть этих зон будет полностью реконструирована. Другие территории сохранят производственную функцию, но с одним важным условием: переход на инновационные технологии, экологичность и размещение научных объектов – лабораторий или экспериментальных корпусов.
Бывший спортивный чиновник обиделся на Мутко за то, что недополучил 2,5 миллиона рублей
Теперь участники телепроекта считают, что девушка разыгрывает спектакль с законным мужем
В подписи к снимку девушка поделилась своими наблюдениями о людях
Поцелуя от певицы удостоились фанатки в Торонто