Кто испортил футбольный праздник в "Лужниках"

Службы, работавшие в "Лужниках" на матче Россия-Аргентина, сделали необходимые выводы. Ошибки будут учтены, уверена директор по проектированию объектов гражданского строительства "Мосинжпроекта". Галина Гордюшина подчеркивает: стадион первоклассный, проявившиеся на тестовом матче проблемы – чисто организационные.

Москву без "Лужников" в их привычном обличье невозможно представить. Так считает и Галина Гордюшина, и многие болельщики – особенно из числа столичных жителей. Именно поэтому было принято важное решение – не строить новый стадион, уничтожив предварительно старый, а провести реконструкцию.

"Народ оживленно обсуждал в интернете, что будет со стадионом к ЧМ. И большинство ждали "Лужу" – ту самую, привычную глазу. Это символ побед советского спорта, нельзя так относиться к истории, уничтожая память о ней. Нужно думать о том, что в душах у болельщиков, которые любят этот объект", сказала Гордюшина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

В то же время, по словам представителя "Мосинжпроекта", от "советского" стадиона осталась фасадная стена и конструкции кровли. Все остальное полностью изменено. Это абсолютно новый стадион – но внутри старой, привычной глазу оболочки.

После матча между сборными России и Аргентины в соцсетях появились десятки постов с жалобами зрителей. Они писали, что были вынуждены в промозглую погоду около часа после финального свистка оставаться на трибунах, а потом долго добираться пешком до станций метро. Гордюшина подчеркнула, что дело только в просчетах организаторов – а вовсе не в конструкции стадиона.

"Пропускная способность очень продумана. Хотя люди, понятно, судят по тому, что было на матче. Стадион может быть освобожден очень быстро. Непродуманность была в "дуболомной" организации – я это просто по-другому не могу назвать. Те, кто отвечал за безопасность, порядок и потоки, к сожалению, поставили крест на нашей многолетней работе. И вот это ужасно раздражает", – призналась Гордюшина.

Она напомнила, что 4 ноября, на мероприятии, посвященном Дню народного единства, организация была другая. Стадион опустел за считанные минуты: толпа "растеклась, как вода из стакана".

Гордюшина подчеркнула, что еще на стадии проектирования было проведено множество совещаний. Департаментом транспорта были разработаны специальные схемы и сценарии того, как будут выходить и вывозиться зрители. На территории сделано 6 транспортных и 7 пешеходных КПП, разработано множество маршрутов по выводу людей. Но на первом же матче про все эти сценарии почему-то забыли.

"Лужники" теперь стали исключительно футбольным стадионом, вмещающим 81 тысячу человек. Строители ликвидировали беговые дорожки, отделявшие зрителей от игроков – так что от нижнего ряда кресел до кромки поля всего десять метров. Искусственный газон заменен на натуральный. Увеличена площадь крыши. Прозрачная конструкция полностью закрывает трибуны и одновременно усиливает дневной свет.

А для удобства зрителей на обновленном стадионе действуют 16 выходов-входов и 44 каскадных лестницы. Это позволяет полностью очистить арену в течение десяти-пятнадцати минут. Такие требования соответствуют международным стандартам и их выполнение среди прочих было подтверждено представителями FIFA после осмотра стадиона.

Что же касается прошедшего 11 ноября матча, то он все же был тестовым, проверкой готовности объекта. Понятно, что все службы пробовали какие-то варианты. По словам Гордюшиной, кто-то больше ошибок совершил, кто-то меньше – но выводы, в любом случае, сделали все. И уже на следующем матче организаторы не ударят лицом в грязь.