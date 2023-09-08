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Около 1,5 миллиона человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Около 1,5 миллиона человек проголосовали в первый день выборов в Москве
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В Москве завершился первый день выборов мэра.

В восемь часов вечера в столице закрылись все 2 058 избирательных участков. В субботу, 9 сентября, они вновь откроются. Голосование продолжится в восемь часов утра. Об итогах первого дня рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Ольга Кириллова.

По ее словам, на данный момент в выборах приняли участие порядка полутора миллионов человек, в том числе те, кто проголосовал онлайн. "Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью", – проинформировала Кириллова, пригласив остальных москвичей принять участие. Также она отметила: жалобы в МГИК в течение дня не поступали.

За ситуацией следит Общественный штаб по наблюдению за выборами. Его руководитель Вадим Ковалев заявил, что все сообщения, которые поступали сегодня в штаб, не являются существенными. Ночью работа наблюдателей не прекратится. "Они находятся в видеоцентре Общественного штаба круглосуточно", – сообщил Ковалев.

Напомним, выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно не только на избирательных участках, но и онлайн на сайте elec.mos.ru. Для онлайн-голосования необходима полная учетная запись на портале www.mos.ru.

8 сентября 2023, 21:08
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»/www.globallookpress.com
shtab.opmoscow.ru✓ Надежный источник

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