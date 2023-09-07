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Четверг 7 сентября

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В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования
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Процедура состоялась в Мосгоризбиркоме.

В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

"У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру", – рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, ключи будут защищать каждый поданный электронно голос. Он отметил, что это позволит исключить влияние на ход процедуры извне, пишет Агентство городских новостей "Москва".

У частей ключа будет пять хранителей. Их передали главе Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену столичной Общественной палаты Вадиму Ковалеву, члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, члену Мосгоризбиркома Юрию Ермолову и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Главным нововведением этого года стали терминалы электронного голосования на избирательных участках. Также жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, дистанционно и на дому.

Костырко ранее заявил, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра. Успешное тестирование ДЭГ состоялось 25 августа.

7 сентября 2023, 13:18
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве✓ Надежный источник

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам
Все данные надежно защищены. Московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра, заявил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве глава управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра

Москвичам рассказали о способах голосования на выборах мэра
В этом году на участках появятся терминалы электронного голосования. У москвичей есть выбор, каким способом проголосовать на выборах мэра.

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования

В Москве успешно протестировали систему электронного голосования
Участие приняли около 430 тысяч человек. Тестовое электронное голосование прошло 25 августа с 08:00 до 14:00.

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами

На mos.ru стартовало тестовое голосование перед сентябрьскими выборами
Москвичи познакомятся с нововведениями избирательного процесса. Тестирование продлится до 14:00 25 августа.

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа

Москвичей пригласили принять участие в тестовом голосовании 25 августа
Участникам предложат выбрать мероприятие на День города. В Москве 25 августа пройдет публичное тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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