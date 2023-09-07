В Москве разделили ключ расшифрования электронного голосования

Процедура состоялась в Мосгоризбиркоме.



В Московской городской избирательной комиссии 7 сентября разделили ключ расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах мэра столицы.

"У нас будет пять хранителей ключа, минимум три из них необходимо для того, чтобы после окончания голосования собрать ключ расшифровки и запустить процедуру", – рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

По его словам, ключи будут защищать каждый поданный электронно голос. Он отметил, что это позволит исключить влияние на ход процедуры извне, пишет Агентство городских новостей "Москва".

У частей ключа будет пять хранителей. Их передали главе Совета муниципальных образований Москвы Владимиру Дудочкину, руководителю Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве, члену столичной Общественной палаты Вадиму Ковалеву, члену Центральной избирательной комиссии РФ Игорю Борисову, члену Мосгоризбиркома Юрию Ермолову и спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Главным нововведением этого года стали терминалы электронного голосования на избирательных участках. Также жители столицы могут проголосовать традиционным способом на участках, дистанционно и на дому.

Костырко ранее заявил, что московская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) готова к выборам мэра. Успешное тестирование ДЭГ состоялось 25 августа.