В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Руководителем избран Вадим Ковалев.



Члены Общественной палаты Москвы объявили о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. Решение принято единогласно.

"Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году, а также утвердить руководителя, заместителей руководителя штаба", – заявил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", руководителем Общественного штаба избран Вадим Ковалев. Его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов.

Массух также избран главой штаба по наблюдению за электронным голосованием.

В Москве 10 июля открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина. Он расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.