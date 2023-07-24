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Понедельник 24 июля

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В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создан Общественный штаб по наблюдению за выборами

Руководителем избран Вадим Ковалев.

Члены Общественной палаты Москвы объявили о создании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. Решение принято единогласно.

"Я предлагаю, чтобы мы обсудили вопрос создания Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2023 году, а также утвердить руководителя, заместителей руководителя штаба", – заявил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", руководителем Общественного штаба избран Вадим Ковалев. Его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов.

Массух также избран главой штаба по наблюдению за электронным голосованием.

В Москве 10 июля открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина. Он расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

24 июля 2023, 13:27
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
АГН "Москва"✓ Надежный источник

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра

Московское отделение "ЕР" объявило имена доверенных лиц Собянина на выборах мэра
Это лидеры общественных объединений, заслуженные работники культуры и здравоохранения. Список доверенных лиц Сергея Собянина объявил секретарь столичного отделения "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов

Мосгоризбирком: В выборах мэра Москвы примут участие пять кандидатов
Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала еще четырех кандидатов на выборы мэра. Мосгоризбирком зарегистрировал Дмитрия Гусева, Владислава Даванкова, Леонида Зюганова и Бориса Чернышова.

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина

В Москве открылся штаб общественной поддержки Сергея Собянина
Штаб расположился в Цифровом деловом пространстве на Покровке. Пространство на Покровке объединит лидеров мнений и всех, кто готов делиться идеями по развитию Москвы, отметил секретарь столичного отделения партии "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы
Выборы пройдут с 8 по 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия (МГИК) зарегистрировала Сергея Собянина кандидатом на должность мэра столицы на предстоящих выборах.

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения

Собянин представил в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения
Решение о регистрации примут в ближайшее время. Сергей Собянин 5 июля представил в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для регистрации кандидата на должность мэра.

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