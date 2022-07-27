Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали

Правительство Ирана заявило о желании подписать с Россией соглашение, касающееся ремонта и техобслуживания авиалайнеров. Как передает телеканал "360", при договоренности Исламская республика сможет поставлять технические детали для самолетов и контролировать их исправность на своей территории.
RT указывает, что в рамках сделки Россию хотят снабжать оборудованием именно иранского производства. Подписание соответствующего документа стало возможным из-за назревшей необходимости активизации двустороннего сотрудничества в области авиаперевозок.
В России проблемы с комплектующими для самолетов возникли в результате обширных санкций, напоминает портал URA.RU. Европейский союз, Япония и США ввели жесткие ограничения ввиду несогласия с интересами РФ касаемо Украины.