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Политика
Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали

Иран намерен осуществлять ремонт самолетов из России и поставлять технические детали

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Правительство Ирана заявило о желании подписать с Россией соглашение, касающееся ремонта и техобслуживания авиалайнеров. Как передает телеканал "360", при договоренности Исламская республика сможет поставлять технические детали для самолетов и контролировать их исправность на своей территории.

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RT указывает, что в рамках сделки Россию хотят снабжать оборудованием именно иранского производства. Подписание соответствующего документа стало возможным из-за назревшей необходимости активизации двустороннего сотрудничества в области авиаперевозок.

В России проблемы с комплектующими для самолетов возникли в результате обширных санкций, напоминает портал URA.RU. Европейский союз, Япония и США ввели жесткие ограничения ввиду несогласия с интересами РФ касаемо Украины.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 июля 2022, 06:50 Источник: Mehr ✓ Надежный источник

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