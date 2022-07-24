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Политика
Сын Лукашенко, дочь Пашиняна и другие: самые красивые дети политиков

Сын Лукашенко, дочь Пашиняна и другие: самые красивые дети политиков

Как выглядят и живут наследники властных деятелей – в материале "Дни.ру".
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НИКОЛАЙ ЛУКАШЕНКО

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Младшего сына белорусского лидера Александра Лукашенко можно считать полноценным членом политической системы республики. Отец не расстается со своим 17-летним наследником даже на официальных мероприятиях. Николай Лукашенко уже успел побывать на заседании Генассамблеи ООН и на Параде Победы в Москве.

Сын главы РБ встречался со многими мировыми лидерами. Некоторые эксперты уверены, что Александр Лукашенко собирается передать президентские полномочия именно младшему наследнику, поэтому уже сейчас возит его на смотрины по всеми миру. Меж тем, Николай считается одним из самых завидных женихов во всем СНГ. В свободное время он играет в хоккей.

Фото: president.gov.by

ПРИНЦ УИЛЬЯМ

А вот кого действительно можно считать наследником престола – так этого принца Уильяма. Внук правящей королевы Елизаветы II, сын принца Чарльза и покойной принцессы Дианы считается вторым в очереди на британскую корону, уступая первенство лишь своему отцу.

Герцог Кембриджский женат на Кейт Миддлтон. Монаршая семья воспитывает троих детей. Принцу Уильяму 40 лет, он успел отслужить в королевской армии и заработь несколько высоких орденов.

Фото: Nieboer / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

ЕЛИЗАВЕТА ПЕСКОВА

Еще недавно увидеть королевскую семью воочию могла дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Девушка прошла обучение в Шотландии и Франции. Однако на фоне политических событий знаменитость вернулась на родину.

Елизавета Пескова ведет открытый образ жизни, часто делится фотографиями в социальных сетях и не боится открыто говорить о проблемах в стране, даже несмотря на высокий статус отца.

Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press / www.globallookpress.com

МАРИАМ ПАШИНЯН

Одной из самых завидных невест Армении считается наследница премьер-министра Никола Пашиняна. Всего у политика четверо детей. Мариам Пашинян – старшая дочь, она родилась в 1999 году.

Черноволосая красавица тоже обучалась за границей, она окончила Тартуский университет в Эстонии. Сейчас она работает в одной из армянских IT-компаний. Девушка любит делиться в соцсетях фотографиями животных.

Фото: Diego Herrera / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

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Фото: president.gov.by
Автор: 24 июля 2022, 04:22 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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