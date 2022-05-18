Психолог объяснила странное отношение Лукашенко к собственному сыну

Белорусский лидер Александр Лукашенко зачастую появляется на публичных мероприятиях государственного или даже международного значения вместе с сыном Николаем. 17-летний наследник главы РБ уже успел встретиться с президентами России и США, Владимиром Путиным и Бараком Обамой, председателем КНР Си Цзиньпинем, а также с римскими папами Бенедиктом XVI и Франциском.
Сын президента Белоруссии сопровождал своего отца на заседании Генеральной ассамблеи ООН и на военном параде Победы в Москве. Во время массовых акций протестов после скандальных президентских выборов летал по Минску с избранным главой республики на вертолете, в полном обмундировании бойца спецназа и с оружием в руках.
Когда видео завирусилось в Интернете, Александра Лукашенко обвинили во втягивании сына в политические вопросы. Николаю, постоянно находящемуся под крылом влиятельного отца, действительно, не позавидуешь.
Многие люди хорошо запомнили интервью президента Белоруссии российской телеведущей Наиле Аскер-заде. Во время общения в домашней обстановке присутствовал и сын политика. Александр Лукашенко заметил, что в его семье царит демократия, однако зрителям могло показаться, что мальчик Коля излишне зажат.
Совсем иначе вел себя любимый питомец главы РБ. Шпиц по кличке Умка спокойно разгуливал по накрытому столу. Хозяин не стал делать замечание собачке. Тогда многие задумались, быть может, белорусский президент любит четвероногого друга больше, чем наследника.
Ситуацию прояснила психолог Наталья Панфилова. Она подчеркнула, что Александр Лукашенко относится к наследнику совсем не так, как к питомцу. По словам эксперта, следует говорить не о любви, а об ответственности.
Психолог уверена, что глава государства относится к Николаю намного строже, потому что несет персональную ответственность за его поведение перед всем миром.