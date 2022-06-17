Политолог Бернардини раскрыл причины визита Шольца, Макрона и Драги к Зеленскому

В четверг 16 июня стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Киев. Политолог, член Экспертного Совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Марк Бернардини дал оценку действий европейских политиков.



По словам эксперта, приезд западноевропейской тройки к Зеленскому преследует несколько целей. Во-первых, это подтверждение заявленной (и мало подтвержденной фактами) солидарности. "Но, по сути, нужно будет судить на основании их официальных заявлений по итогам: полная готовность безоговорочно поддержать Киевский режим путем дополнительных поставок оружия и очередных денежных вливаний, или попытка уговорить украинского гетмана все же отказаться от части территорий, в надежде, что России этого будет достаточно?" – говорит Марк Бернардини.

Также, по мнению политолога, показательно, что у каждого западного лидера при возникновении проблем и противоречий на Родине появляется необходимость проявить себя в качестве миротворца на Украине. Только так можно понять визит Шольца, после того как он отказался приезжать из-за украинского отказа принять немецкого президента Штайнмайера и после того как украинский посол Мельник обозвал его ливерной колбасой.

Да и у остальных двоих, отметил Марк Бернардини, есть свои проблемы: у Макрона на носу второй тур парламентских выборов, где не исключено, что он получит недружественное по отношению к нему левое большинство. "А Драги никак не может смириться с несогласием своего населения полностью встать на стороне украинских нацистов, на фоне тяжелейшего экономического кризиса и растущей инфляции. В минувшее воскресенье в Италии прошел первый тур административных выборов, на них две партии правительственного большинства – Движение Пять Звезд и Лига Север – получили весьма неутешительные результаты, а это может сказаться на стабильности национального правительства", – говорит политолог.

Помимо этого Марк Бернардини обратил внимание на забавные мелочи, связанные с визитом трех европейских политиков на Украину. "На границу Украины с Польшей Драги опоздал на пару часов, вызвав тем самым традиционные насмешки своих партнеров относительно итальянской пунктуальности. Ночью распространили удачную фотографию беседы трех лидеров в поезде в непринужденной обстановке. Шольц одел футболку с короткими рукавами, Макрон – белоснежную сорочку с длинными, а Драги – свитерок, несмотря на то что на дворе – середина июня. Очевидно, сказываются климатические навыки каждого народа", – отметил эксперт.