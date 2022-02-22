"Германия встанет насмерть": Эксперт объяснил риски США из-за санкций против "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР. Мир рефлексирует.

Политолог Юрий Почта отреагировал на сообщение постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд о планах ввести еще более жесткие антироссийские санкции. Она отметила, что на такой шаг могут пойти уже 22 февраля. По мнению эксперта, это означает, что против нашей страны будет увеличиваться накал политики сдерживания.



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При этом политолог считает, что все возможные санкции против России уже ввели. Остался только запрет на запуск "Северного потока — 2", но Германия будет против такого шага, пишет RT.

"Здесь Германия просто встанет, так сказать, насмерть и не позволит это сделать", – уверен Почта.

Напомним, 21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин подписал исторический указ: он признал независимость суверенитета ДНР и ЛНР по просьбе глав республик. Российский лидер подчеркнул, что такой шаг необходим для безопасности нашей страны, так как украинские земли стремительно осваиваются США и НАТО, а совместные учения — это прикрытие для создания группировки Североатлантического альянса.

Президент поддержал идею министра обороны России Сергея Шойгу, представителей Госдумы и всех высокопоставленных российских чиновников. Запад признал такой шаг неправомерным. Так или иначе, все в мире прекрасно понимают, что отныне наступил новый этап истории.