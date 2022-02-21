Путин назвал признание ЛНР и ДНР связанным с безопасностью в мире

Основной целью заседания совбеза стало определение шагов по Донбассу. Говоря об этом, российский лидер имел в виду и обращение ДНР и ЛНР с просьбой признать их суверенитет. Напомним, ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил, что обстановка в республике за последние сутки стала критической.
Владимир Путин в ходе выступления назвал переворот на Украине антиконституционным и кровавым, поэтому часть жителей Украины не приняла его. При этом по словам российского лидера, наша страна изначально делала все, чтобы мирным путем решить противоречия в Донбассе.
Путин отметил, что власти Украины два раза провели карательные операции в Донбассе, и сейчас обострение происходит в третий раз. Судя по всему, киевские власти не собираются исполнять Минские соглашения, они много раз публично давали это понять, добавил Путин.
Президент России добавил, что вопросы признания ДНР и ЛНР тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире и в Европе в частности.
Также в ходе выступления Владимир Путин подчеркнул, что если Украина будет принята в НАТО – угрозы для России многократно возрастут.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сегодняшнее заседание не является регулярным. После него президент проведет несколько международных телефонных разговоров.