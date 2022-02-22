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Политика
Медведев высказался об отношении России к западным санкциям: Проходили и давно перестали бояться

Медведев высказался об отношении России к западным санкциям: Проходили и давно перестали бояться

Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится санкций Запада.
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ утверждает, что меры, который введут западные страны после признания независимости Луганской и Донецкой народных республик, не так страшны. Политик уверен, что вскоре внимание к сложившейся ситуации ослабеет и "оппоненты сами предложат сеть за стол переговоров".

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Медведев привел в пример ситуацию с признанием Абхазии и Южной Осетии, сообщает URA.RU. Зампред Совфеда уверен, что нынешняя ситуация была неизбежна и необходимо понимать роль Российской Федерации в международных отношениях. "Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации — все это мы уже проходили и давно перестали бояться", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности. Основной повесткой встречи стал вопрос независимости ЛНР и ДНР. В ходе заседания лидер государства признал суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. В связи с данным решением некоторые западные страны объявили о введении санкций.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 февраля 2022, 11:02 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость963540
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Зачем цитировать эту нано-жидо-ппааддаалль!Пучеглазая - жидовсая карлица!Конченный!
Гость963530
Пожаловаться Ответить
Пьяному море по колено?
1

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