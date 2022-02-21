Медведев предрек "запредельное давление" со стороны Запада после признания Россией ДНР и ЛНР

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, к чему может привести решение о признании независимости ДНР и ЛНР.



В понедельник состоялось внеочередное заседание Совета безопасности России, на котором шла речь о возможном признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Мероприятие транслировалось в прямом эфире федеральных российских телеканалов.

На заседании Дмитрий Медведев говорил о вероятных последствиях решения России о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам бывшего главы государства, в таком случае давление со стороны Запада будет "запредельным", однако страна, по словам политика, сможет противостоять ему. В качестве примера он привел антироссийские санкции, введенные ранее. Мол, с ними не легко было справиться, но все-таки возможно.

Напомним, 21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента России Владимира Путин признать независимость республик, а также рассмотреть возможность оформления договора РФ и этих государств о дружбе и сотрудничестве, в том числе в сфере обороны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит другого пути, как признание республик Донбасса. Он отметил, что Россия в течение восьми лет наблюдает за издевательствами над соотечественниками на Украине и не может проявлять равнодушие.