Запад продолжает спекулировать на тему "вторжения" России на Украину. В
Европейском содружестве подсчитали, сколько беженцев направится к ним из Незалежной в случае начала войны. Итогами исследований поделился вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Он поведал, что в странах Евросоюза ожидают до миллиона беженцев. Схинас добавил, что в Европе готовятся к разным сценариям. Чиновник отметил, что собрана необходимая целевая группа, передает "Царьград".
Как писали "Дни.ру", Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается нападать на Украину и другие государства. А передвижение нашей армии по своей территории не должно беспокоить другие страны. Однако западная общественность продолжает верить американскому президенту Джо Байдену, который трубит о скорой войне Украины с Россией.
Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сделала заявление на эту тему. Она считает, что наша страна вторглась в Восточную Европу. Зарубежные СМИ не раз заявляли, что Россия попытается реализовать свой "коварный" план 16 февраля. Но этого, разумеется, не случилось, поскольку таких намерений не было.